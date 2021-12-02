Пострадавшая – из благонадежной многодетной семьи, в которой родители воспитывают пятерых детей.

В Костополе Ривненской области трехлетняя девочка засунула руку в стиральную машинку, когда техника, вероятно, отжимала вещи.

Об этом пишет местное издание Радио ТРЕК.

Сообщение о происшествии поступило на линию диспетчеров "скорой" 30 ноября. Медики вовремя прибыли на вызов и госпитализировали пострадавшую в Ривненскую областную больницу.

Медики предварительно диагностировали у девочки закрытый перелом среднего третьего правого плеча.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Харьковом: в больнице умерла 21-летняя девушкаПресс-офицер областного управления полиции Юлия Мозоль в комментарии изданию допустила, что ребенок открыла дверцу стиральной машинки, вероятно, во время отжима одежды, и засунула руку в барабан.

Машинка, которой пользуется семья, не блокируется во время стирки, уточнила Мозоль.

По данным полиции, пострадавшая – из благонадежной многодетной семьи, в которой родители воспитывают пятерых детей. Раньше подобных случаев у них не случалось.

С мамой ребенка правоохранители проведут профилактическую беседу.

Протокол о невыполнении родителями своих обязанностей составлять не будут.

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Автор: Виолетта Орлова