На Киевщине мужчина жестоко избил палкой двух полицейских, которые хотели вручить вызов к следователю

Двое правоохранителей пришли по месту жительства к мужчине, чтобы вручить ему уведомление о вызове к следователю.

В г. Белая Церковь (Киевская область) местный житель избил двух участковых полиции, которые пришли вручить ему уведомление о вызове к следователю.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел возле одной из квартир, когда ее жительница начала кричать и оскорблять полицейских бранью, когда те пришли вручить ее сыну уведомление о вызове к следователю.

«Двое участковых офицеров полиции пришли по месту жительства к одному из местных жителей, чтобы вручить уведомление о вызове к следователю. 33-летний мужчина подозревается в совершении кражи продуктов питания в одном из супермаркетов города. Дверь квартиры полицейским открыла женщина, которая представилась его матерью», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове военные курсанты избили и ограбили иностранца

По данным полиции, мужчина неожиданно схватил деревянную палку и набросился на правоохранителей.

«Нападающий изо всех сил наносил удары по голове и туловищу полицейским. После чего он с матерью закрылся в квартире. Задержал злоумышленника на месте преступления прибывший на вызов наряд полиции. Также была вызвана карета скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что один из сотрудников полиции с травмой головы госпитализирован, другому оказана медицинская помощь. За совершенное нападающему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

«Злоумышленник задержан на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит лишение свободы до пяти лет. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения», - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля на станции метро "Арсенальная" двое парней избили полицейского.