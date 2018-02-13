В Киеве музей Гончара затопило горячей водой, аварийщики добирались 4 часа (фото)

14:59, 13 февраля 2018
Происшествия
610
Музей Гончара залило горячей водой / Фото Марии Пошивайло

"Музей Ивана Гончара залит горячей водой! Спасаются все экспонаты!", – написала она. Она рассказала, что сотрудники спасательной службы прибыли только через 4 часа после вызова.

Музей Гончара залило горячей водой / Фото Марии Пошивайло

Как сообщает Украинская правда, по состоянию на 12 часов специалистам удалось выявить причину подтопления музея - прорыв на центральной теплотрассе. Музей уже объявил, что экспозиция не будет работать на этой неделе по техническим причинам.

Читайте такжеМинкульт назвал незаконной часовню УПЦ МП на месте Десятинной церкви и собирается судиться

Это не первый случай, когда столичные музеи бьют тревогу из-за плохих условий. В феврале 2017 года в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко заявляли, что нарушаются условия хранения коллекции-за отсутствия отопления в помещениях.

Как сообщал УНИАН, недавно неподалеку от Львова сгорел музей-крыивка УПА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter