На Тернопольщине в результате ДТП госпитализированы 7 человек, из них трое детей (фото)

Среди травмированных трое сестер 2004, 2012 и 2016 годов рождения. У всех деток ушибы, а у самой маленькой девочки еще и закрытый перелом бедренной кости со смещением. Они находились в салоне автомобиля марки Peugeot Expert.

На Тернопольщине в результате ДТП госпитализированы 7 человек, из них трое детей. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария случилась на автодороге Гримайлов-Яблунив, между поселком Гримайлов и селом Оленевка Гусятинского района.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Peugeot Expert.

В результате ДТП бригада скорой медицинской помощи в лечебные заведения Тернополя доставила пострадавших из двух автомобилей.

Среди травмированных трое сестер 2004, 2012 и 2016 годов рождения. У всех деток ушибы, а у самой маленькой девочки еще и закрытый перелом бедренной кости со смещением. Они находились в салоне автомобиля марки Peugeot Expert.

С ушибами коленного сустава и плеча обратилась к медикам мама детей, а у их бабушки врачи констатировали перелом плечевой кости.

Попали в больницу и водитель и пассажир из другого автомобиля.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 УКУ (нарушение правил ПДД).