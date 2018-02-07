На Житомирщине мужчина погиб, провалившись под лед

14:22, 07 февраля 2018
Происшествия
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Погибший находился на расстоянии около 5 м от берега / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

7 февраля в 07:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на водоеме в селе Карповке Чудновского района обнаружено тело мужчины и необходима помощь спасателей.

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Уже на месте происшествия стало известно, что погибший находится на расстоянии около 5 м от берега. С помощью крючка, который специалисты ГСЧС прикрепили к спасательной веревке, они задели мужчину за верхнюю одежду и осторожно доставили его на берег.

Спасателей известили родственники погибшего, которые его и нашли. Предполагают, что он переходил водоем, чтобы попасть на другую сторону деревни, и провалился под лед.

Как сообщал УНИАН, в Житомире горожан попросили воздержаться от выхода на лед через тонкий лед реки Тетерев. Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины призвала украинцев не выходить на замерзшие водоемы.

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