В Житомире горожан просят воздержаться от выхода на лед из-за тонкого льда реки Тетерев

В Житомире рыбаки-любители продолжают обустраиваться на реках и прудах, а взрослые и дети - совершать прогулки по льду.

В Житомире горожан попросили воздержаться от выхода на лед из-за тонкого льда реки Тетерев.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета со ссылкой на данные управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Как отмечается в сообщении, нынешняя зима является довольно теплой и сопровождается значительными колебаниями температуры. В настоящее время лед стал значительно тоньше, что, в свою очередь, несет опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев.

Однако, несмотря на существующую опасность, в Житомире рыбаки-любители продолжают обустраиваться на реках и прудах, а взрослые и дети - совершать прогулки по льду.

"Печальная статистика констатирует, что из года в год на льду гибнут взрослые и дети. Предостерегаем жителей города, особенно рыбаков, воздержаться от выхода на лед!", - сказано в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета обратилось ко всем гражданам Житомира с просьбой быть внимательными и крайне осторожными и не выходить на тонкий лед.