Коммунальные мародеры: в Днепре поймали криминальную троицу, которая похищала канализационные люки (видео)

11:02, 07 февраля 2018
Происшествия
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Охоту на лом среди ночи устроили двое мужчин и женщина. Добычу погрузили в свое авто и сдали в нелегальный приемный пункт.

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Компания как раз готовилась тратить выручку, когда всех троих застали полицейские. Поймали и собирателя металлолома, поэтому крышки удалось вернуть на улицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей.

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Теги: #хищение канализационных люков