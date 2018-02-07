Коммунальные мародеры: в Днепре поймали криминальную троицу, которая похищала канализационные люки (видео)

Охоту на лом среди ночи устроили двое мужчин и женщина.

В Днепре поймали криминальную троицу, которая похищала канализационные люки.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Охоту на лом среди ночи устроили двое мужчин и женщина. Добычу погрузили в свое авто и сдали в нелегальный приемный пункт.

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Компания как раз готовилась тратить выручку, когда всех троих застали полицейские. Поймали и собирателя металлолома, поэтому крышки удалось вернуть на улицы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре задержали мужчин, которые воровали колеса с припаркованных автомобилей.