На Житомирщине разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции

Во время санкционированных обысков обнаружено и изъято около 7 тысяч литров фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты и оборудование для производства такой продукции.

На Житомирщине прокуратура и налоговики разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"2 февраля прокуратурой области совместно с налоговиками области в рамках расследования уголовного производства провели ряд обысков в местах изготовления алкогольной продукции на территории Житомирской области и в местах ее сбыта", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков обнаружено и изъято около 7 тысяч литров фальсифицированных алкогольных напитков, компоненты и оборудование длявиробництва такой продукции.

Правоохранителями разоблачена группа лиц, которые без соответствующего официального разрешения и лицензии на территории Житомирской области организовали подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя, который в дальнейшем реализовывали жителям региона.

По факту незаконного изготовления подакцизных товаров из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людейта их незаконного сбыта начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 УК Украины.

Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры области продолжается.