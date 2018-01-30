Участникам смертельной стрельбы в Киеве сообщили о подозрении

16:51, 30 января 2018
Происшествия
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Участникам стрельбы возле Берестейской сообщили о подозрении / фото facebook.com/Оксана Блищик

Читайте также"Ранили прямо в сердце": очевидцы рассказали о стрельбе в КиевеКак сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева, днем 29 января в помещении «Национальная лотерея» по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны указанного помещения и группой из по меньшей мере шести человек. В ходе конфликта от пулевого ранения погиб охранник помещения.

«По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Накануне сообщалось, что в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен. Стрельба началась в ходе конфликта между двумя охранными фирмами.

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Теги: #Киев#стрельба