Участникам смертельной стрельбы в Киеве сообщили о подозрении

Действия подозреваемых квалифицированы по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве.

Двум мужчинам, причастным к стрельбе с погибшим возле станции метро «Берестейская» в Киеве, сообщили о подозрении.

Читайте также"Ранили прямо в сердце": очевидцы рассказали о стрельбе в КиевеКак сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева, днем 29 января в помещении «Национальная лотерея» по ул. Лагерной, 46/48, произошел конфликт между службой охраны указанного помещения и группой из по меньшей мере шести человек. В ходе конфликта от пулевого ранения погиб охранник помещения.

«По подозрению в совершении указанного преступления в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны два человека. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины», - отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Накануне сообщалось, что в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину, еще один был ранен. Стрельба началась в ходе конфликта между двумя охранными фирмами.