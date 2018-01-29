Выяснено причину внезапной смерти 10-летней девочки после плавания в бассейне во Львове
15:26, 29 января 2018
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По предварительной информации, 10-летняя девочка скончалась в результате инсульта.
Выяснено причину смерти девочки после плавания в бассейне во Львове / фото vgolos.com.ua
Стала известна предварительная причина внезапной смерти 10-летней девочки после посещения бассейна во Львове.
Об этом ZIK сообщили в правоохранительных органах.
По предварительной информации, 10-летняя девочка скончалась в результате инсульта.
Как сообщалось, 26 января в 17.30 во Львове в бассейне «Динамо» на ул. Витовского, 53 во время сушки волос феном умерла девочка 10 лет.
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Девочка сушила волосы после занятий по плаванию. Событие произошло в присутствии матери девочки.
Девочка проживала в с. Конопниця Пустомытовского района.
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