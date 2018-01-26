В Харькове имитировали убийство чиновника, чтобы поймать заказчицу – бывшую тещу (видео)

В прокуратуре считают, что после смерти чиновника его бывшая теща хотела завладеть его имуществом.

В Харькове оперативники имитировали убийство чиновника, чтобы разоблачить его заказчицу.

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Как говорится в сюжете ТСН, для этого правоохранители даже сняли видео и выложили его в Интернет. Оказалось, бывшая теща мужа подыскала исполнителя расправы. Требованием было, чтобы смерть экс-зятя была бы естественной, например, через остановку сердца. За это женщина готова была отдать 10 тысяч долларов.

На кадрах видно, как мужчина падает в руки врачей. Впоследствии в местной прессе появляются сообщения о якобы смерти директора харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» Владислава Васенка от инфаркта. На его месте работы даже выставили траурную фотографию. И впоследствии оказалось, что он жив и здоров.

По словам следователей, тещу-заказчицу поймали «на горячем», когда та рассчитывалась с якобы исполнителем убийства.

В прокуратуре считают, что после смерти чиновника его бывшая теща хотела завладеть его имуществом. Сейчас она задержана.