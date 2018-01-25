В Харькове спасатели эвакуировали 70 человек из пожара (видео)

12:42, 25 января 2018
Происшествия
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Пожар вспыхнул в помещении швейного цеха, двухэтажное здание была под завязку набито тканью в рулонах и готовой верхней одеждой.

В Харькове спасателям пришлось эвакуировать 70 человек из огня. Пожар вспыхнул в помещении швейного цеха. Двухэтажное здание было под завязку набито тканью в рулонах и готовой верхней одеждой. Материал сильно дымил, поэтому работникам цеха понадобилась помощь пожарных, чтобы выйти из здания.

Как сообщал УНИАН, вчера в Донецкой области произошел масштабный пожар: пламя охватило более тысячи квадратных метров.

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