На Полтавщине упал вертолет: в полиции назвали версии авиакатастрофы

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося в Кременчуге на Полтавщине, курсантов летного колледжа не было.

Об этом заявил начальник учреждения Владимир Головенский. Полет выполняли работники частной компании "Украинские вертолеты", передает ТСН.

Утром территория, где разбился вертолет, оцеплена, по периметру дежурят полицейские и спасатели. Все четверо погибших - сотрудники частной компании: командир, второй пилот и бортинженеры, которые выполняли тренировочный полет.

"Это люди из разных областей Украины. В частности, из Винницкой, Херсонской, Харькова. Одному 48 лет, другому - 50, третьему - 54, четвертому - 58 лет. Все имели соответствующие разрешения, все документы", - уточнил руководитель прес-службы полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Очевидцы рассказывают, что слышали несколько взрывов до того, как вертолет загорелся. Пока же спасатели тушили пожар, ради безопасности местных жителей в микрорайоне временно прекратили электроснабжение и перекрыли газ.

Металл, который горел ночью, сейчас превратился в глыбу, покрытую льдом. Но чрезвычайщики признаются: справиться с пожаром было непросто, ведь только его потушили, он вспыхивал снова. И это было очень опасно для соседнего жилого массива - ближайшие дома отсюда всего за 200 метров. Почему пожар долго не удавалось окончательно ликвидировать, объясняют спасатели.

"Два фактора способствовали этому - это наличие большого количества горючего - керосина - авиационного и конструктивные элементы. Там был магний, который сложно гасится водой. Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось", - рассказал начальник дежурной смены оперативного центра ГСЧС в Полтавской области Максим Маршев.

В полиции открыли уголовное производство. Рассматривают несколько версий причин катастрофы. Среди главных - пилот или врезался в линию электропередач, которая здесь проходит, или - и это главная версия - она связана с телебашней, которая стоит рядом. К земле она крепится несколькими металлическими тросами. Может быть, говорят в полиции, пилот врезался в них. Следователи уже изъяли для изучения бортовой самописец.

Больше информации появится через несколько часов, когда сюда прибудет специальная комиссия, которая будет исследовать место падения.