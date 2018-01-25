Трагедия в одесском лагере: родители погибших девочек уверены, что тела перепутали и требуют эксгумации (видео)

Родители двух девочек, погибших из-за пожара в одесском детском лагере "Виктория", требуют эксгумации их тел.

Как сообщается в сюжете ТСН, они считают, что генетическую экспертизу не провели должным образом. Родственники Сони Мазур и Снежаны Арпентий считают, что эксперты как минимум перепутали тела.

"Мы хотим во всем разобраться, если мы похоронили детей, то чтобы мы хотя бы знали, что идем на могилку к своим детям. Вы понимаете, для родителей это очень важно", - говорит мать Снежаны Светлана Арпентий.

В частности, родители погибшей Сони рассказывают - перед отдыхом дочери удалили два зуба. А у девочки, тело которой им выдали, эти зубы были на месте. Детей родители хоронили в шоковом состоянии, поэтому ходатайство об эксгумации подали после похорон.

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"Отобранные образцы для исследования были уже подписаны и направлены на экспертизу ДНК с подписями и фамилиями детей. Это факт, который нас очень беспокоит, поскольку во время осмотра тела детей не были идентифицированы. Они были только пронумерованы", - утверждает адвокат потерпевших.

Расследование трагедии продолжается до сих пор. Накануне в материалах дела родители погибших девушек увидели - им отказали в эксгумации. Возмущенные родители пришли в областную прокуратуру. Прокурора на месте не было, но родителям назначили встречу после обеда.

Как сообщал УНИАН, в Одессе экспертиза установила нарушения при строительстве детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория», в котором 15 сентября 2017 года при пожаре погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».