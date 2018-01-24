На Донетчине произошел масштабный пожар: пламя охватило более тысячи квадратных метров (фото, видео)

В г.Славянск Донецкой области произошел масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов. Пожарные на протяжении 10 часов работали над ликвидацией пожара.

Как отметили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области, сообщение о пожаре спасатели получили в сегодня утром в 7.27.

"По прибытию к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар на площади 1000 кв. м в 09:30", - сообщили в ГСЧС.

В 17.08 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, 21 января в центре Киева ликвидировали масштабный пожар в историческом здании.