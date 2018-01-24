На Донетчине произошел масштабный пожар: пламя охватило более тысячи квадратных метров (фото, видео)
17:32, 24 января 2018Происшествия
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Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов.
В г.Славянск Донецкой области произошел масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов. Пожарные на протяжении 10 часов работали над ликвидацией пожара.
Как отметили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области, сообщение о пожаре спасатели получили в сегодня утром в 7.27.
"По прибытию к месту пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар на площади 1000 кв. м в 09:30", - сообщили в ГСЧС.
В 17.08 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщал УНИАН, 21 января в центре Киева ликвидировали масштабный пожар в историческом здании.
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