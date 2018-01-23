В Харькове на детской площадке задержали мужчину с гранатой и патронами

В Харькове на детской площадке полиция задержала мужчину с гранатой РГД-5 и патронами.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, вчера, 22 января во время патрулирования на проспекте Юбилейном полицейские заметили мужчину, который курил сигареты на детской площадке.

По сведениям полиции, во время оформления административных материалов по статье «курение табачных изделий в запрещенных местах» патрульные провели поверхностную проверку мужчины.

У него обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и предмет, похожий на гранату РГД-5. На место вызвали следственно-оперативную группу Московского отдела полиции. Мужчину задержали.