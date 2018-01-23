Устраивал взрывы и требовал деньги: на Тернопольщине задержали мужчину, около года терроризировавшего семью
В целом подозреваемый терроризировал семью около года.
На Тернопольщине задержали злоумышленника, который терроризировал семью взрывами, требуя деньги.
Как сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник областного управления полиции Александр Богомол, злоумышленника задержали при получении 1,2 тыс. долл.
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«Он действовал очень осторожно. Сначала к нам начали поступать обращения от одной семьи из Байковцев, что у них во дворе раздаются взрывы. Сначала это были петарды, потом подбрасывали муляжи гранат, впоследствии мы зафиксировали взрывы 3 дистанционных устройств с поражающими элементами. После взрывов эти элементы попадали в окна, стены, была угроза жизни людей, ведь в доме проживал хозяин с женой, его дочь с мужем и ребенком. В целом подозреваемый терроризировал семью около года», – рассказал Богомол.
Сначала злоумышленник получил 200 долларов, а при получении очередных 1,2 тыс. долларов его задержали.
Оказалось, что мужчина уже был судим за подрыв автомобилей в Тернополе в 2001 году.
При обыске у него обнаружили арсенал оружия: гранаты, автоматы ППШ и «Скорпион», запалы к снарядам, пистолет, противопехотную мину, 139 пуль.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство).
Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине катание на привязанных к машине санках закончилось гибелью 22-летней девушки.