Устраивал взрывы и требовал деньги: на Тернопольщине задержали мужчину, около года терроризировавшего семью

На Тернопольщине задержали злоумышленника, который терроризировал семью взрывами, требуя деньги.

Как сообщил сегодня во время пресс-конференции начальник областного управления полиции Александр Богомол, злоумышленника задержали при получении 1,2 тыс. долл.

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«Он действовал очень осторожно. Сначала к нам начали поступать обращения от одной семьи из Байковцев, что у них во дворе раздаются взрывы. Сначала это были петарды, потом подбрасывали муляжи гранат, впоследствии мы зафиксировали взрывы 3 дистанционных устройств с поражающими элементами. После взрывов эти элементы попадали в окна, стены, была угроза жизни людей, ведь в доме проживал хозяин с женой, его дочь с мужем и ребенком. В целом подозреваемый терроризировал семью около года», – рассказал Богомол.

Сначала злоумышленник получил 200 долларов, а при получении очередных 1,2 тыс. долларов его задержали.

Оказалось, что мужчина уже был судим за подрыв автомобилей в Тернополе в 2001 году.

При обыске у него обнаружили арсенал оружия: гранаты, автоматы ППШ и «Скорпион», запалы к снарядам, пистолет, противопехотную мину, 139 пуль.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство).

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине катание на привязанных к машине санках закончилось гибелью 22-летней девушки.