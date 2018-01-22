Из-за непогоды на Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

20:17, 22 января 2018
Происшествия
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На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров.

На Днепропетровщине перевернулся автобус с пассажирами / фото 1kr.ua

На трассе Днепр-Николаев возле пгт Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров, двое получили травмы, сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на ГСЧС. Пострадавших каретой "скорой помощи" доставили в больницу.

По информации издания, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции.

На месте работают спасатели и полиция / фото 1kr.ua

Напомним, 18 января на Сумщине маршрутка с пассажирами столкнулась со снегоуборочным трактором, в результате чего пострадали пятеро пассажиров.

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Теги: #пострадавшие#переврнулся автобус