Из-за непогоды на Днепропетровщине перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

На трассе Днепр-Николаев возле пгт Софиевка под Кривым Рогом перевернулся рейсовый автобус с пассажирами.

На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров, двое получили травмы, сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на ГСЧС. Пострадавших каретой "скорой помощи" доставили в больницу.

По информации издания, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники полиции.

Напомним, 18 января на Сумщине маршрутка с пассажирами столкнулась со снегоуборочным трактором, в результате чего пострадали пятеро пассажиров.