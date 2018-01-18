На Сумщине маршрутка с пассажирами столкнулась со снегоуборочным трактором: есть пострадавшие (фото)

На Сумщине сегодня маршрутный микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега, в результате чего пострадали пятеро пассажиров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, происшествие произошло в 4:30 утра в селе Ольшана Недригайловского района.

«Водитель маршрутного микроавтобуса «Мерседес Спринтер», двигаясь по центральной улице села, не справился с управлением и допустил столкновение с трактором Т-150, который чистил дорогу от снега. В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки – три женщины и два мужчины – получили телесные повреждения. Несколько из них были доставлены в больницы Недригайлова и Сумм», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине произошло более 900 ДТП.