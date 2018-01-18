На Сумщине маршрутка с пассажирами столкнулась со снегоуборочным трактором: есть пострадавшие (фото)

14:10, 18 января 2018
Происшествия
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В аварии пострадали три женщины и два мужчины, нескольких из них госпитализировали.

На Сумщине пассажирская маршрутка столкнулась с трактором, который чистил снег / фото su.npu.gov.ua

На Сумщине сегодня маршрутный микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега, в результате чего пострадали пятеро пассажиров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, происшествие произошло в 4:30 утра в селе Ольшана Недригайловского района.

«Водитель маршрутного микроавтобуса «Мерседес Спринтер», двигаясь по центральной улице села, не справился с управлением и допустил столкновение с трактором Т-150, который чистил дорогу от снега. В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки – три женщины и два мужчины – получили телесные повреждения. Несколько из них были доставлены в больницы Недригайлова и Сумм», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В аварии пострадало пять человек / фото su.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине произошло более 900 ДТП.

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Теги: #ДТП на Сумщине#маршрутка с пассажирами#снегоуборочная машина