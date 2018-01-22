В Харькове станция метро "Барабашово" более часа была закрыта из-за лака для ногтей

Сегодня в Харькове около 13.00 была закрыта станция метрополитена «Академика Барабашова» из-за двух найденных на платформе коробок. Проводилась эвакуация пассажиров. На месте работали взрывотехники.

Сейчас станция метрополитена возобновила свою работу, взрывоопасных предметов не обнаружено.Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

«Станцию «Барабашово» открыли. Взрывчатки в коробках не обнаружили. Там нашли лак для ногтей», - написал он.

Как сообщал УНИАН, во Львове эвакуировали 700 школьников из-за ложного сообщения о бомбе.