Во Львове эвакуировали 700 школьников из-за ложного сообщения о бомбе

Во Львове сообщение о минировании школы на улице Трилевского, поступившее от анонима, оказалось ложным. Однако 700 школьников и работников учебного заведения были эвакуированы на безопасное расстояние.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области в Facebook.

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"Анонимное сообщение о заминировании школы в полицию поступило в 10.07. На месте работали взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители проверяли школу и прилегающую территорию. Из школы эвакуировали около семисот учащихся и работников учреждения", - сообщили в полиции.

Правоохранители проверили школу, опасных предметов не обнаружили. Решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.