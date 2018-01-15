Во Львове эвакуировали 700 школьников из-за ложного сообщения о бомбе

12:45, 15 января 2018
Происшествия
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Правоохранители проверили львовскую школу, опасных предметов не обнаружили. 

Во Львове эвакуировали 700 школьников из-за сообщения о бомбе / фото uapress.info

Во Львове сообщение о минировании школы на улице Трилевского, поступившее от анонима, оказалось ложным. Однако 700 школьников и работников учебного заведения были эвакуированы на безопасное расстояние.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области в Facebook.

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"Анонимное сообщение о заминировании школы в полицию поступило в 10.07. На месте работали взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители проверяли школу и прилегающую территорию. Из школы эвакуировали около семисот учащихся и работников учреждения", - сообщили в полиции.

Правоохранители проверили школу, опасных предметов не обнаружили. Решается вопрос об открытии уголовного производства по этому факту.

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Теги: #Нацполиция во Львове#минирование школы во Львове#ложное минирование во Львове