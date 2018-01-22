В оккупированном Крыму беременная девушка умерла после того, как ее выгнали из больницы – СМИ

В оккупированном Россией Симферополе умерла 21-летняя Татьяна Пименова, которую несмотря на высокую температуру врачи среди ночи выгнали из больницы им. Семашко. Поводом для такого поведения стало отсутствие у пациентки действующего в РФ полиса обязательного медицинского страхования.

Как сообщает местное издание «Примечания», юрист больницы говорит, что сам не понимает, как это произошло: беременную девушку, которая жаловалась на недомогание и температуру, полночи гоняли по медучреждениям и в конце концов выгнали на мороз.

Отмечается, что полгода назад Пименова переехала в Крым к своему гражданскому мужу из Волгоградской области РФ. Вечером 17 января девушке стало плохо, и ей вызвали скорую, но от госпитализации она отказалась. К полуночи ей стало хуже. Семья снова вызвала «скорую», женщину забрали в больницу, но родные с ней не поехали.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму арестовали крымскотатарского активиста "за публикацию видеоролика в 2012 году"Сначала Татьяну доставили в Луговскую ЦРБ. Там ее осмотрели и выдали направление в Симферопольскую больницу №7. В приемном покое седьмой больницы у женщины взяли анализы и поставили предварительный диагноз («ОРВИ под вопросом»). Родственники так и не поняли, по какой причине девушка оказалась в приемном покое Симферопольской больницы им. Семашко.

В больнице ее стали выгонять, утверждая, что в госпитализации она не нуждается и должна уйти домой. В конце концов женщину в три часа ночи выставили за дверь со словами: «Мы тоже люди, нам спать нужно». Беременная девушка оказалась на холоде в чем была — тонких штанах, пуховике и шлепанцах. Ее телефон разрядился, и она не смогла позвонить домой.

Татьяна провела на улице час, пока случайная прохожая не вызвала ей такси. Домой беременная женщина вернулась с температурой в 40 градусов.

На следующий день Татьяне стало лучше. Но уже к ночи лихорадка началась снова. В больнице ей сказали, что ее плод погиб на 23 неделе. Татьяну стали готовить к искусственным родам, однако вскоре она скончалась.

После похорон родители Пименовой намерены добиваться справедливого рассмотрения дела о смерти своей дочери.

Ранее украинские правозащитники отправили посылку в Кремль, куда вложили пакет отчетов о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму.

Организаторы акции сообщили, что в посылку вошли: энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях, о расовой дискриминации на полуострове, информация об обвинениях в отношении украинского активиста Владимира Балуха, о задержании на полуострове «украинских диверсантов».