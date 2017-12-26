Правозащитники отправили в Кремль "подарки Путину" из оккупированного Крыма

Украинские правозащитники отправили посылку в Кремль, куда вложили пакет отчетов о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму.

Читайте такжеГенассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по ситуации в оккупированном КрымуПо замыслу организаторов акции «Непраздничные подарки Путину», посылку должны доставить в администрацию российского президента, сообщает Крым.Реалии.

«Эти отчеты мы готовили в течение четырех лет. В них есть сведения о насильственных исчезновениях, пытках, арестах. Перечислять можно долго, ведь за это время произошло множество нарушений», – заявила во время проведения акции координатор правозащитной организации «КримЅОЅ» Тамила Ташева.

Организаторы акции сообщили, что в посылку вошли: энциклопедия нарушений прав человека в Крыму, отчеты о насильственных исчезновениях, о расовой дискриминации на полуострове, информация об обвинениях в отношении украинского активиста Владимира Балуха, о задержании на полуострове «украинских диверсантов».

Международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая выступила соорганизатором акции, отмечает, что российские власти в аннексированном Крыму усилили преследование крымских татар под разными предлогами с целью полного подавления инакомыслия на полуострове.

По данным экспертов Крымской правозащитной группы, с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, по меньшей мере 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, Генеральная ассамблея ООН 19 декабря окончательно одобрила резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и городе Севастополь (Украина)». В документе содержится требование к России выполнить временные мероприятия рекомендаций Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках на полуострове.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа.