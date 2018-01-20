В Одесской области ночью подорвали взрывное устройство на базе отдыха

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в ночь на 20 января неизвестные привели в действие взрывное устройство на территории базы отдыха.

Читайте такжеВ многоэтажке в Днепре прогремел взрыв: ранена полицейская (фото, видео)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, около 3.00 в Белгород-Днестровский отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь на территории базы отдыха, путем подрыва повредило часть здания.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции, представители прокуратуры, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В ходе проведения осмотра места происшествия установлено, что вокруг базы отдыха нет ограждения, а вход в помещение осуществляется через металлические ворота. При осмотре входа установлено, что эпицентр взрыва находится в помещении, за металлическими воротами, где обнаружена воронка, у которой находилась полимерная канистра с остатками горюче-смазочных материалов, а также фрагмент полиэтилена с рваными краями.

При осмотре прилегающей к базе отдыха территории обнаружен топор, проволока длиной 56 метров, спортивная туристическая сумка и кабель. «В результате взрыва самодельного взрывного устройства повреждена стена. Люди не пострадали», - сообщили в главке.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом").

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Мотивы совершения данного преступления и причастные к нему лица устанавливаются.