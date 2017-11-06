На Киевщине на территории сахарного комбината произошел взрыв, погиб человек

В Узине Киевской области на территории сахарного комбината произошел взрыв, погиб человек.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области, установлено, что взрывное устройство было выкопано на поле во время уборки сахарной свеклы. Взрыв произошел от механического повреждения, когда работник завода повредил его лопатой.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции, взрывотехники, медики. Пострадавшего 49-летнего мужчину с тяжелыми травмами было направлено в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось.

Во время осмотра территории завода других взрывных устройств или их остатков, которые не сдетонировали, взрывотехники не обнаружили.

С места происшествия изъяты деформированные металлические фрагменты различной формы и размеров артиллерийского снаряда времен Второй мировой войны.