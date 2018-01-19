Погибшему в перестрелке в Одессе участковому было 27 лет, у него остались жена и 2-летняя дочь

Умерший в Одессе в результате огнестрельного ранения полицейский является участковым инспектором Сергеем Пригариным.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, речь о полицейском, умершем в больнице от огнестрельного ранения, нанесенного злоумышленником на улице Новосельского.

По уточненным данным, погибшему – 27 лет.

Читайте также"Выстрелил в полицейского в упор": очевидец рассказал о последних минутах жизни стрелка из Одессы

«Пуля, выпущенная из оружия преступника, оборвала жизнь 27-летнего участкового, офицера полиции Приморского отдела полиции старшего лейтенанта Сергея Пригарина», - сообщили в главке.

Молодому мужчине прострели легкое.

В органах внутренних дел он служил с 2012 года. У него остались жена и двухлетняя дочь.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Одессы во время задержания злоумышленника были ранены четыре человека, в числе которых трое полицейских. Один из них от полученных ран скончался в больнице. Также убиты двое, в числе которых злоумышленник, стрелявший в правоохранителей.

Застреленный злоумышленник – житель Одессы Владимир Дорошенко, известный своей пророссийской позицией, а также неадекватными поступками. Например, в 2009 году он прибыл в горсовет и заявил, что «вызывает на дуэль» действующего тогда мэра города Эдуарда Гурвица. Также приезжал на Думскую площадь к зданию мэрии верхом на коне со «шпагой».

Кроме того, он был активным участником акций антимайдана, проходивших на Куликовом поле в 2013-2014 годах.

Дорошенко находился в розыске, пытался баллотироваться на пост мэра.