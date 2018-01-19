На Одесщине по дороге из роддома супруги с младенцем оказались в снежной ловушке

В Одесской области артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вытащили из снежного заноса автомобиль с новорожденным ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ со ссылкой на пресс-офицера отдельной артиллерийской бригады ВМС ВС Украины, в ночь с 18 на 19 января вблизи поселка городского типа Сарата (районный центр Одесской области) в результате метели на трассе в снежной блокаде оказались гражданские лица.

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Отмечается, что имеющимися техническими средствами военнослужащие вытащили из снежных заносов более 50 автомобилей, спасая, таким образом, людей, которые могли пострадать в результате переохлаждения.

«Среди пострадавших, в плену стихии, была и молодая семья. Супруги возвращались из роддома с 2-недельным малышом на руках. Топливо в машине закончилось, и обогревать далее салон уже было нечем. Артиллеристы украинских ВМС на военной технике быстро отреагировали и спасли новорожденного ребенка», - рассказали в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что масштаб стихии таков, что без воды и света остался весь райцентр, были оборваны линии электропередач, повалены деревья и опоры, заблокировано движение автотранспорта.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области из-за непогоды был введен запрет на дорогах региона для всех видов транспорта.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону с просьбой помочь в восстановлении электроснабжения в регионе.