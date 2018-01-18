Из-за непогоды в Одесской области запретили движение всего пассажирского автотранспорта

В Одесской области в связи с ухудшением погодных условий запрещено движение пассажирского автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 18 января с 10.30 в Одесской области запрещено движение пассажирского автотранспорта по дорогам общего пользования.

Для расчистки дорог привлечено 64 единицы техники, а также 121 лицо. В Одессе работают 20 единиц техники, а также 150 человек.

Читайте такжеВ заторе на дороге Одесса-Киев находятся почти 100 автомобилей

«Подразделения ГСЧС привлекались 5 раз, из них трижды - на помощь населению по освобождению 4 легковых автомобилей, дважды - на уборку 8 упавших деревьев. По последней информации, спасены пять человек», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на севере и юге региона - осадки, преимущественно снег с дождем, температура от нуля до 4 градусов тепла.

"С 9.00 было ограничено движение крупногабаритных и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, а именно: на семи дорогах международного значения, на одной дороге национального значения, на шести дорогах регионального значения. Решение принято в связи с ухудшением погодных условий в Одесской области, через которые создается угроза безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВъезд грузовиков в Киев ограничен на неопределенный срок, развернуты семь пунктов обогрева для водителей

Организован пункт обогрева на 197-м километре трассы М13 Кропивницкий-Платонове.

В департаменте транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА уточнили, что отправление пассажирского автотранспорта, который должен был следовать по внутриобластных, межобластных и международных маршрутах, временно закрыто. Железнодорожный вокзал и аэропорт пока работают в штатном режиме.

«Также временно введен запрет на выезд транспорта из города Подольск Одесской области. Сейчас для расчистки дорог там привлечено коммунальную и фермерскую технику», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метель) принято решение об ограничении движения грузовиков по дорогам общего пользования с полуночи 18 января.