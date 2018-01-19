Из-за отсутствия водоснабжения в Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация

В пятницу, 19 января, комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черкассах режим ЧС.

Причиной этого стал снег, который привел к повторной аварии на электросетях, из-за чего "отдельные районы города" остались без водоснабжения, передает Прочерк.

Как сообщается, сейчас водопровод работает в аварийном режиме, в котором может продержаться еще несколько часов.

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В связи с этим в Черкассах создан штаб по чрезвычайной ситуации, которой должен обеспечить подвоз воды в разные части города.

"Только на высоковольтной линии электропередач в районе села Сокирна снова произошла авария, водозабор снова обезточен. Аварийные бригады облэнерго пытаются устранить аварию, прошу всех граждан с пониманием отнестись к ситуации", - написал на своей странице в Facebook городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко.

Городской глава попросил родителей по возможности не вести детей в детсады.

Согласно сообщению ГСЧС, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает водоснабжение г. Черкассы, которые планируется завершить до 15 часов с последующим возобновлением водоснабжения до 18 часов 19 января.

Для подвоза воды к населению и социальным объектам (школы, больницы) привлечено 11 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, днем 18 января из-за непогоды в результате отключения линий электропередач 110 кВ на электроподстанции «Сокирно» без электроснабжения осталась насосная станция КП «Черкассыводоканал», которая обеспечивает водоснабжение города. В 19:55 электроснабжение подстанции было восстановлено и начата подача воды потребителям.

Однако сегодня в 05:10 в результате повторной аварии на подстанции подача воды была прекращена. Для возобновления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.