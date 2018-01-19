Спасатели на Волыни час вытягивали с железнодорожных путей автобус на Польшу (фото)

Сегодня ночью на путях железнодорожного переезда вблизи села Дерно Киверцовского района Волыни застрял автобус международного сообщения.

Как сообщили в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, автобус направлялся из Киева в польский город Гданьск. В салоне находилось 53 пассажира. Спасатели получили сообщение о происшествии в 00.37.

На место выехали 3 спасательных подразделения ГСЧС и 3 единицы крупногабаритной специальной пожарно-спасательной техники.

"В 01:37 сотрудники ГСЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту", - говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет, задержки поездов не было.

Как сообщал УНИАН, 18 января на Черкасчине в сугробе застрял запорожский "Интерсити".