Пожар автобуса в Казахстане: МИД выясняет информацию об украинцах среди погибших

Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию о лицах, которые погибли в результате возгорания на автомобильной трассе автобуса в Казахстане.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

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"Возгорание автобуса в Казахстане. Десятки погибших. Консул проверяет информацию, могли ли быть среди пассажиров автобуса украинцы", - говорится в сообщении.

Также сказано, что дипломаты отдельно сообщат о результатах выяснения гражданства погибших.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане в Иргизком районе Актюбинской области на автомобильной трассе загорелся автобус с пассажирами, погибли 52 человека.