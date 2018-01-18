В Казахстане в результате пожара в автобусе сгорели 52 человека

В Актюбинской области на западе Казахстана, на 1 068 километре трассы Самара–Шымкент, сгорел автобус междугороднего сообщения.

В салоне находилось 57 человек, 52 из них погибли на месте, сообщает "Новая газета", ссылаясь экстренные службы ЧС Казахстана.

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По предварительным данным, в салоне ехали мигранты из Узбекистана (пока не ясно, в какую именно сторону направлялся автобус). Официальный представитель комитета ЧС при МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил в комментарии для казахстанских СМИ, что возгорание произошло во время движения.

Известно, что трагедия произошла в Иргизском районе, в 320 километрах от административного центра области, города Актобе. На место выехали сотрудники центра катастроф. О владельцах автобуса марки Ikarus пока ничего не известно, официально лишь подтверждено, что в кабине, помимо пассажиров, было двое водителей.

Местное издание NUR.KZ сообщает, что в автобусе находились граждане Узбекистана. Пять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, в Курской области России 10 января перевернулся микроавтобус с гражданами Украины, в результате аварии есть погибшие.