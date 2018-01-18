На Херсонщине в результате пожара погибли трое детей

В поселке Брилевка Херсонской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей 2012 и 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Читайте такжеВ Житомирской области на пожаре в частном доме пострадали двое малолетних детейОтмечается, что пожар возник в 3:26 утра 18 января, на улице Херсонской, 30. В 4:20 утра подразделение пожарной охраны ликвидировало пожар на площади около пяти кв. м. Причина инцидента устанавливается.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Херсонской области.

Напомним, в сентябре прошлого года в жилом доме в Херсоне полностью сгорело 11 квартир. Погибли мать и трое детей. Их отец госпитализирован с сильными ожогами. При пожаре и его тушении также пострадали еще одна женщина и спасатель.