В Днепре солдат-срочник застрелился из автомата - СМИ

17 января в Днепре на улице Строителей на территории охраняемого объекта произошло самоубийство. Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который находился на срочной службе.

По предварительной информации, около 16:30 солдат выстрелил себе в голову из автомата Калашникова, пишет Информатор.

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На месте происшествия не обнаружили никаких предсмертных записок. Причины инцидента выясняются.

На территории охраняемого объекта, которым, по предварительной информации, оказалась воинская часть, работали следователь, патрульная полиция и СМЭ.

На территорию журналистов не пустили, вход охраняли мужчины в военной форме с оружием. Территория объекта ограждена забором с колючей проволокой.

Напомним, солдат срочной службы в военной части А-1319, расположенной в с. Беленькое Белгород-Днестровского района, нанес себе огнестрельное ранение. Известно, что военнослужащий родом из-под Киева. В военной части в с. Беленькое мужчина отслужил около 6 месяцев из 18-ти положенных.