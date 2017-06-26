В Одесской области солдат-срочник пытался застрелиться

Солдат срочной службы в военной части А-1319, расположенной в с. Беленькое Белгород-Днестровского района, нанес себе огнестрельное ранение. Об этом сообщает 04849.com.ua.

"Пострадавший солдат заступил в патруль вместе со своим сослуживцем и уже в патруле совершил выстрел себе в левую ключицу. Пуля прошла на вылет и раздробила солдату ключицу. Военнослужащего госпитализировали, ему была оказана необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

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Мотивы такого поступка военнослужащего на данный момент неизвестны. Однако, по предварительной информации, у мужчины были проблемы дома, а днями ранее солдат имел подавленное настроение. Сами сослуживцы характеризуют пострадавшего как добросовестного, тихого и спокойного человека.

Известно, что военнослужащий родом из-под Киева. В военной части в с. Беленькое мужчина отслужил около 6 месяцев из 18-ти положенных.

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