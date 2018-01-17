На Житомирщине в суд передали дело против 5-х подозреваемых в избиении до смерти 17-летней девушки

В Житомирской области в Малинский районный суд для рассмотрения по существу 16 января направлено обвинительное заключение в отношении пяти лиц, подозреваемых в избиении до смерти 17-летней местной жительницы в октябре прошлого года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, обвинительный акт в уголовном производстве был утвержден Коростышевской местной прокуратурой.

«В ходе досудебного расследования собраны надлежащие и достаточные доказательства причастности четырех жителей Малина к жестокому избиению несовершеннолетнего, а также еще одного злоумышленника, который, имея возможность, не оказал помощь пострадавшей, находившейся в опасном для жизни состоянии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры проводило Малинское отделение Нацполиции в области.

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Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года в Малине группа лиц жестоко избила несовершеннолетнюю девушку и бросила ее на произвол судьбы, оставив потерпевшую ночью в опасном для жизни состоянии. В результате девушка умерла в больнице от травм, не приходя в сознание.

26 октября всем пятерым подозреваемым были избраны меры пресечения: двум - содержание под стражей, трем - домашний арест.