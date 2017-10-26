Подозреваемым по делу об избиении до смерти 17-летней девушки в Малине избраны меры пресечения

В Житомирской области избраны меры пресечения всем пятерым подозреваемым в избиении до смерти 17-летней жительницы Малина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, в четверг, 26 октября, по ходатайству, согласованному с процессуальным прокурором, определением Малинского районного суда еще одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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«Таким образом, в настоящее время всем пятерым лицам, подозреваемым в совершении тяжкого преступления, определением суда избраны меры пресечения, в частности, двум – содержание под стражей, троим – домашний арест», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что под процессуальным руководством Коростышевской местной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений жительнице Малина и оставления его в опасном для жизни состоянии, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 135, ч. 3 ст. 136 УК Украины.

Санкция строжайшей из статей – ч.2 ст. 121 УК Украины - предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в г. Малин Житомирской области группа лиц жестоко, вплоть до потери сознания, якобы за долг в 500 грн избила 17-летнюю девушку и бросила ее на произвол судьбы, оставив потерпевшую среди ночи в опасном для жизни состоянии.

Несовершеннолетняя попала в реанимацию больницы 18 октября. На момент госпитализации у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, отек головного мозга и общее переохлаждение тела. Врачи провели хирургическое вмешательство, однако 24 октября девушка скончалась.

По данным начальника ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененка, в деле об избиении фигурирует 5 подозреваемых.