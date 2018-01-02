В Хмельницкой области автомобиль сбил 21-летнюю мать с ребенком, женщина погибла на месте (фото)

В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Об этом сообщает издание "Шепетовка".

"Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", – говорится в сообщении.

Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии, его ищет полиция.