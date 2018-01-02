В Хмельницкой области автомобиль сбил 21-летнюю мать с ребенком, женщина погибла на месте (фото)
01:57, 02 января 2018Происшествия
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Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии, его ищет полиция.
Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию / Фото Ольги Поліщук
В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Об этом сообщает издание "Шепетовка".
"Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", – говорится в сообщении.
Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию.
Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии, его ищет полиция.
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