В Хмельницкой области автомобиль сбил 21-летнюю мать с ребенком, женщина погибла на месте (фото)

01:57, 02 января 2018
Происшествия
2043 0

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии, его ищет полиция.

Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию / Фото Ольги Поліщук

В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Об этом сообщает издание "Шепетовка".

"Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", – говорится в сообщении.

Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию.

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии, его ищет полиция.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Хмельницкая полиция ДТП