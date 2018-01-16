В Одессе со следующего понедельника невакцинированные дети будут учиться дистанционно

На Львовщине на неделю продлят каникулы в тех школах, где есть хотя бы один случай заболевания. За последние полмесяца корью во Львове и области заболели 84 человека. Каникулы продолжаются и в Одессе.

Сейчас в городе зафиксировано всего инфицированных - 91, из них 64 - дети. Тем временем в Киеве зафиксировано 87 случаев.