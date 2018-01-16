На Житомирщине увеличилось количество пожаров: за сутки ликвидировано возгорание в четырех жилых домах (фото)

С наступлением морозов на Житомирщине увеличилось количество пожаров: за сутки ликвидировано возгорание крыш четырех жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, 16 января в 05:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в селе Веселовка Коростенского района. Об этом спасателям сообщили случайные свидетели происшествия, которые заметили дым, выходивший из-под крыши здания.

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На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что горение происходит на чердаке жилья, а угроза перехода огня на соседние здания – отсутствует. Спасатели пожар в 06:32 локализовали и в 09:10 – ликвидировали. Огнем уничтожено 40 кв. м крыши жилого дома.

К ликвидации возгорания привлекалось 7 спасателей и 2 единицы пожарной техники.

Подобные возгорания крыш домов были ликвидированы также в селе Лещин Житомирского района, селе Купеч Коростенского района и в поселке Мирополь Романовского района.

Погибших и травмированных не обнаружено. Предварительная причина всех пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пока окончательные обстоятельства четырех событий устанавливаются специалистами.