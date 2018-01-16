В Одесской области сгорела база отдыха

В курортном поселке Затока Одесской области неизвестные подожгли базу отдыха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 15 января в 19:11 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании деревянной постройки на территории базы отдыха «Кемпинг - Каролина», расположенной в Затоке, которая расположена на берегу Черного моря.

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В 19:30 на место вызова прибыли спасатели местной пожарной команды, которые установили, что горит 2-этажное недействующее на данный момент деревянное здание.

В 19:59 спасатели локализовали и в 21:12 ликвидировали пожар на общей площади 250 кв. м. К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава.

Предварительная причина пожара - занесение источника возгорания извне неустановленным лицом (поджог). Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, 14 январяв Харьковской области на пожаре в частном доме погибли три человека, среди которых двое пятилетних детей.