Медицинская реформа в действии или преступное безразличие: в Киеве под стенами больницы умер бездомный

В Киеве под стенами больницы скорой помощи на Братиславской улице умер бездомный.

Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

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По информации очевидца, мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.

Через некоторое бездомного нашли мертвым возле стены медучреждения.

Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.