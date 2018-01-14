Медицинская реформа в действии или преступное безразличие: в Киеве под стенами больницы умер бездомный
03:06, 14 января 2018
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Мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.
Мужчина не получил медицинской помощи / facebook.com/dtp.kiev.ua
В Киеве под стенами больницы скорой помощи на Братиславской улице умер бездомный.
Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.
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По информации очевидца, мужчина пришел в больницу с травмами от избиения, но его вроде отказались лечить.
Через некоторое бездомного нашли мертвым возле стены медучреждения.
Официальных комментариев по поводу инцидента пока не было.
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