В Торецке оторвало два пальца подростку, который сделал взрывчатку по инструкции из интернета

В Торецке Донецкой области 14-летний юноша получил телесные повреждения в виде травматической ампутации двух пальцев руки при изготовлении взрывчатки в домашних условиях по инструкции, полученной из интернета.

Как сообщила сегодня пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области, вчера вечером в полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что к ним с телесными повреждениями доставлен 14-летний парень.

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В полиции отмечают, что юноша был дома один и решил «поэкспериментировать», найдя в интернете инструкцию, как из подручных средств изготовить взрывчатое вещество. При смешивании «ингредиентов», которые в обычных условиях используются в быту, смесь взорвалась в руке.

Жизни парня ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по факту травмирования ребенка.

«Следует отметить, что за прошедший год в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами один ребенок погиб, еще три травмированы», - отмечают в полиции.