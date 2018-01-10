Найдено орудие убийства Ноздровской: юристке нанесли более 10 ножевых ранений

Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин рассказал о найденном возможном орудии убийства юристки Ирины Ноздровской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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"Это не просто нож, это определенный предмет, который используется в хозяйстве и который был обнаружен в русле реки", - заявил Аброськин.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о количестве ножевых ранений, нанесенных потерпевшей, начальник криминальной полиции отметил: "Я не могу вам говорить конкретное количество, которое было нанесено, но я могу сказать, что более десяти".

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.