Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской без права выйти под залог

Вышгородский районный суд Киевской области избрал Юрию Россошанскому, задержанному по подозрению в убийстве адвоката Ирины Ноздровской, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

Читайте такжеРоссошанский в суде по делу об убийстве юристки Ноздровской: с подозрением согласен (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято судьей Алексеем Рудюком. Объявляя решение, судья зачитал материалы следствия, из которых следует, что Ноздровская 29 декабря 2017 ехала домой из Киева на маршрутке, вышла на своей остановке в селе Демидов, где ее встретил подозреваемый Россошанский, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ноздровская начала с ним ссору, назвав его убийцей. После этого он нанес ей несколько ножевых ударов, в результате которых наступила смерть потерпевшей. После этого он положил ее тело на плечо и отнес на берег реки Козочка, недалеко от остановки. Там он раздел Ноздровскую и бросил ее тело в воду, а одежду забрал с собой и сжег у себя дома.

Судья пришел к выводу, что существуют риски пребывания Россошанского на свободе, в частности, он может искажать и уничтожать доказательства, давить на свидетелей и потерпевших.

Также судья отметил, что тяжесть преступления в совокупности с рисками не позволяет выбрать более мягкую меру пресечения, чем содержание под стражей.

Адвокат Россошанского заявил, что сегодня ему неизвестно, будет ли он подавать апелляцию на решение относительно меры пресечения, поскольку он еще не видел полного текста постановления.

Также он не ответил журналистам, какой будет стратегия защиты: или он будет отрицать то, что Россошанский является убийцей, или он будет апеллировать к смягчающим обстоятельствам, признавая факт убийства Россошанским Ноздровской.