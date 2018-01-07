К расследованию убийства Ноздровской привлечены 300 работников Нацполиции

К расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской привлечены 300 работников Национальной полиции.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Национальной полиции - начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным.

По его словам, это, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

«Работа по расследованию убийства Ирины Ноздровской продолжается несмотря на рождественские праздники и находится на моем личном контроле. 300 работников Нацполиции привлечены к расследованию этого дела», - сказал он.

В то же время, Аброськин сообщил, что полиция продолжает отрабатывать все четыре версии убийства правозащитницы.

«На сегодняшний день мы уже полностью воспроизвели маршрут Ирины от места ее работы в Киеве до станции метро «Героев Днепра» и частично в село Демидов, где проживала потерпевшая. Процесс установки свидетелей продолжается», - подчеркнул он.

Аброськин также добавил, что сейчас в полиции уже есть определенные результаты следственно-оперативных мероприятий, однако общественность будет уведомлена о них только после их полного окончания.

«Мы еще раз обращаемся к гражданам, которые возможно стали свидетелями данного преступления или располагают информацией, которая могла бы помочь следствию в раскрытии убийства Ирины Ноздровской - позвоните нам. Мы до сих пор не получили ни одного звонка, а получаем только критику со стороны гражданского общества», - сообщил он.

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Также напомним, что первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что к расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.