Как убили Ноздровскую: СМИ узнали подробности трагедии под Киевом
В области шеи Ноздровской, по информации СМИ, были колото-резаные раны.
На теле правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой обнаружили 1 января, было несколько ножевых ранений.
На Ирине был только бюстгальтер. На шее – колото-резаные раны. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источник.
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Тело женщины обнаружили в реке Кизка возле с.Демидов Вышгородского района Киевской области. В 12 часов местный житель позвонил в полицию и сообщил о страшной находке.
Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 1 января ее нашли мертвой.
Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.
1 января задержанный бывший жених убитой Ирины Ноздровской Виталий Сергеев отказался дать показания.