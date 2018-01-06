Полиция задержала водителя-беглеца, который насмерть сбил женщину на переходе в Конча-Заспе

Полицейские задержали водителя микроавтобуса, который утром в поселке Конча-Заспа под Киевом сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места аварии.

Как сообщает в Facebook полиция Киева, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7.00.

По вызову прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, следователи и скорая помощь.

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Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть пешехода. Установлено, что это женщина 1973 года рождения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Позже после тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого. По словам мужчины, утром он ехал на рынок, и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.