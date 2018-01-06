Под Киевом авто насмерть сбило женщину на переходе и скрылось с места ДТП

Под Киевом, в Конче-Заспе автомобиль насмерть сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Отмечается что женщина-пешеход погибла мгновенно.

"В результате удара у машины повреждена передняя часть. От полученных многочисленных травм женщина-пешеход скончалась до приезда скорой помощи. На вид ей 40-45 лет. Погибшая переходила дорогу по регулируемому пешеходном переходу. От места удара до места, где лежало тело порядка 100 метров. Возможно, автомобиль "протащил" женщину под колесами либо ее отбросило от удара", - сказано в сообщении.

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