Под Киевом девушка выбросилась из окна из-за пыток парня

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области девушка выбросилась из окна многоэтажки из-за пыток парня. Об этом сообщили в полиции области.

Читайте такжеС ножом в груди: в Киеве нашли мертвой 15-летнюю девушку (фото, видео)

"22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33–летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась из окна 3-го этажа и упала на ступени подвального помещения. К сожалению, полученные телесные повреждения оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сразу же после трагедии парень сбежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Сейчас суд уже избрал ему меру пресечения – арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее на Борщаговке 80-летняя бабушка выбросилась из окна 5-го этажа, потому что не хотела быть обузой для семьи.